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البحرية التركية تجري رمايات بالذخيرة الحية في شرق المتوسط

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البحرية التركية تجري رمايات بالذخيرة الحية في شرق المتوسط
AFP OZAN KOSE
قوات بحرية تركية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إجراء قواتها البحرية مناورات بالذخيرة الحية في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزارة: "أفراد من قيادة القوات البحرية التركية نفذوا تدريبات بالذخيرة الحية في مياه البحر المتوسط".

وتأتي هذه التدريبات في ظل خلافات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية أنشطة تركيا في مياه المتوسط للبحث عن موارد الطاقة.

وكان الاتحاد أعلن في 10 ديسمبر فرض عقوبات على أنقرة بسبب سلوكها "غير القانوني والعدائي" تجاه اليونان وقبرص.

المصدر: "الأناضول" + RT

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