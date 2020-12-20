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"فاير آي": نحو 50 مؤسسة أمريكية "تأثرت" بالهجوم السيبراني

أخبار العالم

Reuters /FW1F/Lisa Shumaker
شعار شركة فاير آي الأمريكية للأمن السيبراني
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أعلنت شركة "فاير آي" للأمن السيبراني في الولايات المتحدة اليوم الأحد، أن الاختراق واسع النطاق لشبكات الحكومة الأمريكية "أثر" في حوالي 50 شركة أو منظمة أمريكية.

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وقال كيفن مانديا الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "من المحتمل أن تكون حوالي 50 منظمة أو شركة فقط متأثرة بالفعل".

وقبل أيام، زعمت وسائل إعلام أمريكية بأن قراصنة "متصلين بالدولة الروسية" وقفوا وراء اختراق كبير استهدف عددا من المؤسسات في الولايات المتحدة، الأمر الذي نفاه الكرملين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت أن الأنباء المتداولة عن الاختراق الإلكتروني لبعض المؤسسات الأمريكية تم تضخيمها من "الإعلام الكاذب"، وأن روسيا لا علاقة لها به.

المصدر: "رويترز" + RT

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