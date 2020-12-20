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الرئاسة الفرنسية: حالة ماكرون "مستقرة"

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الرئاسة الفرنسية: حالة ماكرون
Reuters Charles Platiau
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
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أعلن قصر الإليزيه مساء اليوم الأحد عن استقرار حالة الرئيس إيمانويل ماكرون الصحية المصاب بفيروس كورونا.

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وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية: "بالمقارنة مع يوم أمس، فإن حالة رئيس الجمهورية مستقرة".

وأمس السبت، أكد كبير الأطباء في قصر الإليزيه جان كريستوف بيروشون أن صحة ماكرون مستقرة مقارنة مع ما كان أمس الجمعة، وأنه يعاني من أعراض الإصابة وهي السعال والتعب وآلام العضلات.

وأشار كبير الأطباء إلى أن هذه الأعراض لا تمنع رئيس الدولة من أداء مهامه وهو قيد الحجر الصحي.

المصدر: سبوتنيك

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