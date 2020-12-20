تحذير في ألمانيا من عواقب وخيمة لطفرات كورونا

أشار عالم الأوبئة والبرلماني الألماني كارل لوترباخ، إلى ما سيؤدي له ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا.

ونقلت RND عن لوترباخ قوله، إن الطفرة الجديدة من الفيروس، قد تزيد من خطر الإصابة. وذكر أنه توجد عواقب أخرى، على وجه الخصوص، وخاصة احتمال ظهور سلالات أكثر خطورة من هذا الفيروس.

وأوضح لوترباخ أن كل ذلك، يشكل حلقة مفرغة نوعا ما: فكلما زاد عدد الإصابات، كثرت فرص حدوث طفرات، وبالتالي ظهور المزيد من الطفرات. وهذا بدوره يؤدي إلى المزيد من العدوى.

ووصف هذا العالم المعروف، الرغبة في تكوين مناعة القطيع بأنها طريقة طبيعية، بالهراء.

المصدر: نوفوستي