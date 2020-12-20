ألمانيا وفرنسا تدرسان تعليق الرحلات الجوية والقطارات من وإلى بريطانيا

توقف هولندا رحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا، اليوم الأحد، اعتبارا من الساعة السادسة مساء، وتتبعها بلجيكا ابتداء من منتصف هذه الليلة، فيما تدرس كل من ألمانيا وفرنسا هذا القرار أيضا.

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وتدرس الحكومة الألمانية حظر هبوط الطائرات القادمة من بريطانيا في جميع المطارات الألمانية، بعد الأخبار عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، كما يتم دراسة حظر دخول الأشخاص القادمين من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من بريطانيا على خلفية ذلك.

وأفادت قناة "BFMTV" الفرنسية بأن باريس تدرس "جديا" تعليق الرحلات الجوية والقطارات من المملكة المتحدة، وذلك في إطار مكافحة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، المكتشفة في بريطانيا، والتي تعتبر أكثر عدوى.

وأشارت القناة إلى أنه يجب الإعلان عن القرار خلال النهار، حيث تبحث فرنسا عن تنسيق أوروبي.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، يوم أمس السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70%.

المصدر: RT + رويترز