إطلاق سراح ملكة جمال بيلاروس بعد 42 يوما من الاعتقال

قال صندوق التضامن الرياضي البيلاروسي، إنه تم الإفراج عن ملكة جمال بيلاروس لعام 2008 أولغا خيزينكوفا، بعد 42 يوما من الاعتقال الإداري لمشاركتها في احتجاجات غير مرخصة.

وأضافت هذه المؤسسة، التي تدعم الرياضيين الذين ينتقدون الحكومة، اليوم الأحد: "تم إطلاق سراح ملكة جمال بيلاروس 2008 والسكرتيرة الصحفية السابقة لنادي بريست دينامو لكرة القدم، أولغا خيزينكوفا".

وأشارت إلى أنه، عشية إطلاق سراحها، نقلت خيزينكوفا من مركز الاحتجاز في مينسك إلى مركز الاحتجاز في جودينو.

تم اعتقال خيزينكوفا، في مسيرة احتجاجية غير مصرح بها في ساحة الحرية في وسط مينسك، في يوم 8 نوفمبر. منذ ذلك الحين، جرت عدة محاكمات بحقها، في المجموع، أمضت 42 يوما قيد الاعتقال.

المصدر: نوفوستي