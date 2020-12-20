رئيس صربيا يعلن إمكانية إنتاج لقاح"سبوتنيك V" في بلاده

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن إمكانية الإنتاج المشترك للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، في صربيا.

وقال فوتشيتش، اليوم خلال افتتاح مستشفى للمصابين بفيروس كورونا في مدينة كروسيفاتش: "أعتقد أن هناك احتمالا لإنتاج مشترك للقاح الروسي "سبوتنيك V" في بلادنا. لقد تحدثنا عن ذلك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. إذا تبين أن جميع المؤشرات جيدة، وهي لا تزال كذلك حتى الآن، فأعتقد أن هذا ممكن في صربيا".

وأضاف: "يخضع سبوتنيك V للدراسة في وكالة الأدوية الصربية. لقد تلقينا بعض الوثائق للمرحلتين الأولى والثانية، ونحن في انتظار توثيق المرحلة الثالثة. تم إخطاري بأن موظفينا من وكالة الأدوية راضون عن جودة اللقاح. نحن نخطط لبد التطعيم في أقرب وقت ممكن، ونتمنى لكم في روسيا التخلص من فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن، كما نفعل في صربيا".

ونوه فوتشيتش، بأنه تم تخفيض حجم الدفعة الأولى من لقاح فايزر، المخصصة لصربيا، إلى النصف - من 10000 إلى 5000 جرعة.

المصدر: تاس