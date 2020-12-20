نتنياهو يطمئن الإسرائيليين بقدرة اللقاح على التغلب على السلالة الجديدة لكورونا

طمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه، بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا مؤخرا، بتأكيده على قدرة اللقاح المعتمد لدى تل أبيب على تحييدها.

وقال "لا نرى في الظرف الحالي أي مؤشر على أن اللقاح الذي بين أيدينا لن يتغلب على السلالة الجديدة".

وأضاف "على حد علمنا، إنه قادر على التغلب على الضغط الجديد" موضحا أن حكومته تتابع عن كثب المستجدات حول هذا الموضوع.

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تأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد اجتماعه بكل من وزير الدفاع ووزراء الصحة والخارجية والداخلية والمواصلات مساء أمس السبت بعد إعلان لندن اكتشافها ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد تفوق سرعة انتقاله للغير الفيروس الحالي بنسبة 70 بالمائة.

وانتهت مشاورات أعضاء الحكومة ورئيسها، بالرغم من تأكيد الخبراء الصحيين أن السلالة الجديدة لكوفيد 19 ليست أكثر خطورة أو مقاومة للقاحات المتوفرة، إلى إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية صباح الأحد منع دخول البلاد على المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا والدنمارك وبريطانيا. وينتظر أن يتخذ قرار آخر بفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين من أستراليا ونيوزيلندا.

المصدر: صحيفة "The Jerusalem Post" الإسرائيلية/مراسلة RT من تل أبيب