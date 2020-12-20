وسائل إعلام: إجراءات صحية شاملة ضد كورونا قبل المؤتمر الحزبي في كوريا الشمالية

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية بأن البلاد تسعى جاهدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في أراضيها، قبل إقامة المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم في الشهر المقبل، وفقا لوكالة "يونهاب".

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وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن بيونغ يانغ تخطط لعقد المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم، في الشهر المقبل، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يكشف خلاله نظام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عن اتجاه سياساته الرئيسية في الداخل والخارج، في حين لم يتم الإعلان عن الموعد المحدد للمؤتمر بعد.

من جانبها، طلبت صحيفة الحزب الحاكم الرسمية في كوريا الشمالية، "رودونغ شينمون"، مزيدا من الإجراءات الشاملة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى خطة عقد أول مؤتمر للحزب منذ خمس سنوات، حيث حضر الجلسة السابقة الزعيم كيم، وآلاف من مندوبي الحزب.

وركزت الصحيفة على أن "الانصياع المطلق لإجراءات الطوارئ لمكافحة الفيروس، هو أمر بالغ الأهمية لحماية الأمة والشعب".

وشددت على "تعزيز خط الدفاع ضد الفيروس، وحماية المؤتمر الثامن للحزب حتى الموت، لضمان نجاحه".

وأوضحت الصحيفة أنه تم تشديد الإجراءات ذات الصلة بمكافحة الفيروس عند نقاط التفتيش الخاصة في المناطق الحدودية، بما في ذلك فحوصات درجة الحرارة وتطهير اليدين.

جدير بالذكر أن التقرير الأخير للصحيفة الرسمية ذكر أن "كوريا الشمالية في طريقها لافتتاح مؤتمر الحزب في يناير كما هو مقرر"، وسط توقعات سابقة بأنه قد يتم تأجيله بسبب المخاوف من تفشي الفيروس، فيما لم تبلغ كوريا الشمالية رسميا عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

المصدر: "يونهاب"