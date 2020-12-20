دعوة كورية شمالية إلى بناء منطقة سياحية في جبل "كوم كانغ"

دعا كيم دوك هون رئيس وزراء كوريا الشمالية، إلى بناء منطقة سياحية دولية حديثة وشاملة، في منطقة جبل "كوم كانغ" على الساحل الشرقي للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن رئيس الوزراء شدد على ضرورة بناء المنطقة السياحية على "طريقتنا الخاصة التي تجمع بين الطابع الوطني والحداثة، مع تحقيق الانسجام مع المناظر الطبيعية لجبل الماس، لتحويل جبل الأمة الشهير إلى جبل معروف بخدمة الشعب، ومنتجع ثقافي يحسده العالم كله".

وتم إطلاق برنامج الجولات السياحية إلى جبل "كوم كانغ" في عام 1998، وكان من مشروعات التعاون الكبرى بين الكوريتين، حتى تم تعليقه في عام 2008 بعد مقتل سائحة كورية جنوبية برصاص حارس كوري شمالي.

وفي سبتمبر 2018، وافق رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على استئناف برنامج الجولات السياحية إلى جبل "كوم كانغ" بمجرد استيفاء الشروط.

لكن كوريا الشمالية سعت إلى تحويل المنطقة إلى منطقة سياحية دولية، منذ أن أمر زعيم هذه الدولة، بإزالة جميع المنشآت التي بنتها كوريا الجنوبية والتي وصفها بأنها "ذات منظر غير سار"، وقال إنه لا يجوز لبلاده أن تعتمد على سيئول في البناء والتطوير.

المصدر: وكالة يونهاب