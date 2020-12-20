نتنياهو ووزير الصحة يزوران نائبا مصابا بكورونا في حالة خطرة

زار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتاين مشرعا عن حزبهما "الليكود" نقل إلى المستشفى في حالة خطرة بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وتوجه نتنياهو الليلة الماضية عقب خضوعه للتطعيم ضد الفيروس التاجي، برفقة إدلشتاين إلى مركز "شيبا" الطبي في ضواحي تل أبيب بهدف الاطمئنان على صحة الناب في الكنيست دافيد بيتان.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات يلوح فيها رئيس الوزراء ووزير الصحة عبر حاجز زجاجي للمشرع المصاب الذي أعلنت عائلته أمس أنه في حالة خطرة لكن مستقرة.

وأفادت القناة الـ12 بأن بيتان تجاهل إرشادات الأطباء ولم يتوقف عن عقد لقاءات حضورية قبيل تشخيص إصابته بكورونا، رغم ظهور أعراض لديه، واضطر نحو 30 شخصا إلى دخول الحجر الصحي بعد إصابته.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل