الصحة العالمية: نتواصل مع بريطانيا بشأن نوع جديد من فيروس كورونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتواصل بشكل وثيق مع مسؤولين بريطانيين، حول نوع جديد من فيروس كورونا.
وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر": "سيواصل المسؤولون البريطانيون مشاركة المعلومات ونتائج تحليلاتهم والدراسات الجارية".
وأضافت: "سنقوم بإطلاع الدول الأعضاء والجمهور على كل جديد، بينما نعلم المزيد عن خصائص هذا الفيروس المتغير وأي آثار".
We’re in close contact with UK 🇬🇧 officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications.— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020
المصدر: "رويترز"