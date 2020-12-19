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الصحة العالمية: نتواصل مع بريطانيا بشأن نوع جديد من فيروس كورونا

أخبار العالم

الصحة العالمية: نتواصل مع بريطانيا بشأن نوع جديد من فيروس كورونا
Reuters Denis Balibouse
منظمة الصحة العالمية
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتواصل بشكل وثيق مع مسؤولين بريطانيين، حول نوع جديد من فيروس كورونا.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر": "سيواصل المسؤولون البريطانيون مشاركة المعلومات ونتائج تحليلاتهم والدراسات الجارية".

وأضافت: "سنقوم بإطلاع الدول الأعضاء والجمهور على كل جديد، بينما نعلم المزيد عن خصائص هذا الفيروس المتغير وأي آثار". 

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المصدر: "رويترز"

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