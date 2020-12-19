قراصنة يستولون على سفينة ويختطفون 6 من طاقمها قبالة سواحل نيجيريا

قالت السفارة الأوكرانية في نيجيريا، يوم السبت، إن قراصنة مسلحين استولوا في 16 ديسمبر على السفينة "ستيفيا" في مياه خليج غينيا واحتجزوا أفرادا من طاقمها بينهم أوكرانيون.

وأشارت وكالة "إنترفاكس" إلى أن 15 شخصا كانوا على متن السفينة التي ترفع علم الكاميرون، وتمكن القراصنة من أسر 6 منهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وتمكن بقية أفراد الطاقم من الوصول إلى غرفة الحماية وظلوا على متن السفينة التي توجد حاليا في ميناء لاغوس بنيجيريا.

ووفقا لابنة أحد المحتجزين، فقد تم خطف قبطان السفينة و5 عمال من رتب مختلفة.

المصدر: "إنترفاكس"