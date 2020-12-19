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نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر

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نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر
Reuters LA/AST
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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اقتبس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تلقيه التطعيم ضد فيروس كورونا يوم السبت، كلمات من الكتاب المقدس وعبارة شهيرة لرائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ.

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وقال نتنياهو للصحفيين في مركز شيبا الطبي إنه أعطى للأطباء "يدا شديدة وذراعا ممدودة"، وهي عبارة وردت في سفر الخروج بالكتاب المقدس في إشارة إلى قدرة الله.

وأضاف: "هذه وخزة إبرة صغيرة بالنسبة لرجل، وقفزة عملاقة من أجل صحتنا جميعا"، وهي عبارة شبيهة بما قاله أرمسترونغ بعد نزوله على سطح القمر (هذه خطوة صغيرة للإنسان، لكنها قفزة عملاقة للبشرية).

وأطلقت إسرائيل يوم السبت حملة تطعيم للوقاية من فيروس كورونا بعد أن بدأت شحنات لقاح شركة "فايزر" في الوصول مطلع الأسبوع الماضي.

وسجلت إسرائيل 372401 إصابة بالمرض حتى الآن و3070 وفاة، كما فرضت إجراءات عزل عام لمرتين وقد تفرض قريبا قيودا على المناطق التي تتزايد فيها الإصابات.

المصدر: "رويترز"

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