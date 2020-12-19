الصحة الأمريكية توجه نصائح للطيارين عقب التطعيم بلقاح "موديرنا"

أوصت الهيئة الطبية الأمريكية "FDA"، الطيارين ومراقبي الحركة الجوية بالامتناع عن العمل لمدة يومين بعد تلقي كل جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وجاء في التوصية: "بعد كل جرعة، يجب اتباع فاصل زمني مدته 48 ساعة بدون طيران ولا مسؤوليات تتعلق بالسلامة".

ولم تقدم الهيئة أي أسباب لهذه التوصية.

ومن المقرر استخدام لقاح "موديرنا" على جرعتين بفاصل زمني يبلغ 28 يوما بينهما.

وتمت الموافقة على لقاح أنتجته شركة "موديرنا" الأمريكية، للاستخدام في حالات الطوارئ هذا الأسبوع، مما جعله ثاني لقاح معتمد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة بعد لقاح شركة "فايزر".

المصدر: "نوفوستي"