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كامالا هاريس: 3 ملايين طالب أمريكي ليس لديهم إنترنت منزلي

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كامالا هاريس: 3 ملايين طالب أمريكي ليس لديهم إنترنت منزلي
Reuters KEVIN LAMARQUE
نائب الرئيس الأمريكي النتخب كامالا هاريس
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قالت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين إن 3 ملايين طالب أمريكي لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الإنترنت من منازلهم.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتبت هاريس: "هذه المشكلة جعلت المدارس في العديد من المقاطعات تتدافع للبحث عن وسائل يمكن عن طريقها الوصول إلى التلاميذ في مدارسهم، لاستكمال المناهج الدراسية".

وتابعت: "سواء استمر وباء كورونا أو انتهت تلك الأزمة العالمية، سأواصل العمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن، للتوسع في توفير خدمات الإنترنت حتى يصبح متاحا لكل مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية".

المصدر: RT

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