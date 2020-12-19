جورجيا.. اعتقال رجل هدد بتفجير قنبلة يدوية

اعتقلت الشرطة الجورجية اليوم السبت رجلا مسلحا هدد بتفجير قنبلة يدوية داخل مبنى سكني بإحدى مناطق العاصمة تبليسي، وفقا لما نقلته قناة "روستافي 2".

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وأشارت القناة في وقت سابق إلى أن المسلح هدد بتفجير قنبلة يدوية بسبب ما يبدو أنه نزاع عائلي.

وذكرت تقارير تلفزيونية أن المفاوضات بين أجهزة الأمن والمعتقل استمرت لأكثر من ساعتين.

وقالت وزارة الداخلية الجورجية للصحفيين إن معلومات مفصلة عن الحادث ستنشر في وقت لاحق.

المصدر: "نوفوستي"