طهران: بومبيو مصاب بالوسواس الفكري تجاه إيران

هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قائلا إنه مصاب بـ"الوسواس الفكري تجاه إيران".

وفي تغريدة له على "تويتر"، كتب خطيب زادة: "السيد الذي صرح بأنه كذب وخدع ونهب (في إشارة إلى بومبيو)، والذي أوشكت فترته على الانتهاء، أصيب مرة أخرى بالوسواس الفكري تجاه إيران".

وأضاف: "الواقع الموجود هو أن الإدارات الأمريكية لطالما باتت تخطط لتنفيذ انقلابات وشن حروب ضد الشعب الإيراني وجيرانه… لقد قتلوا عددا لا يحصى من الناس وجعلوا من الفئات الأكثر تضررا في أمريكا درعا بشريا لهم".

وتابع: "هذه هي الطبيعة الحقيقية للإدارة التي ينتسب إليها".

وكان بومبيو، قد صرح في رد على سؤال في إحدى الندوات أنه "كذب وخدع" عندما كان في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه).

المصدر: "فارس"