استطلاع: تركيا ثالث أخطر دولة تهدد العالم في نظر الإيطاليين

كشف استطلاع رأي حديث، أن المواطنين الإيطاليين يرون أن تركيا هي ثالث أخطر دولة تهدد العالم بعد الصين وإيران.

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وجاءت هذه النتيجة خلال استطلاع الرأي الذي أجراه معهد البحوث السياسية الدولية وشركة "إبسوس" للأبحاث، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الفكرية شهرة في إيطاليا في مجال العلاقات الدولية.

وفي ردهم على السؤال "برأيكم أي دولة تشكل أكبر تهديد للعالم؟"، قال الإيطاليون المستجوبون إن الصين تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 27%، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب إيران بنسبة 15%، ثم جاءت تركيا بنسبة 14%.

المصدر: "بي بي سي تركيا" + موقع "زمان" التركي