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إثيوبيا تنفي أنباء عن استدعاء الخارجية السودانية لسفيرها في الخرطوم

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إثيوبيا تنفي أنباء عن استدعاء الخارجية السودانية لسفيرها في الخرطوم
Reuters
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نفت سفارة إثيوبيا في السودان، اليوم السبت، تقارير إعلامية حول استدعاء سفيرها من قبل وزارة الخارجية السودانية بسبب التطورات الأخيرة على الحدود بين البلدين.

وقالت السفارة الإثيوبية في بيان صحفي: "علمنا أن بعض الوكالات الإعلامية تبث تقارير مؤسفة حول استدعاء سفيرنا بالخرطوم من قبل وزارة الخارجية السودانية بسبب التطورات الأخيرة على الحدود بين السودان وإثيوبيا".

The Ethiopian Embassy in khartoum has learnt that some media outlets including Reuters are regrettably reporting that...

تم النشر بواسطة ‏‎Embassy of Ethiopia in Sudan‎‏ في السبت، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠

وأضافت: "تود السفارة أن تشير إلى أن مثل هذه التقارير غير صحيحة ولا تستند على أي دليل".

وأكدت السفارة أن "مثل هذه التقارير الخاطئة تؤدي إلى نشر الشقاق والخلاف، بإعطاء صورة لا تعكس الحقائق على أرض الواقع".

المصدر: RT

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