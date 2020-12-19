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عمدة مدينة فرنسية يحذر بريطانيا من "حرب" بسبب صيد السمك

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عمدة مدينة فرنسية يحذر بريطانيا من
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عمدة مدينة بولوني سور مير، فريدريك كوفيلييه
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حذر عمدة مدينة فرنسية، اليوم السبت، بريطانيا من تهديدات بإرسال أسطولها الحربي لحماية مياهها من سفن الاتحاد الأوروبي، وسط خلاف بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول صيد السمك.

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وعلق عمدة مدينة بولوني سور مير، ، فريدريك كوفيلييه، على تهديدات السلطات البريطانية بإرسال سفن حربية لحماية مياه المملكة: "هل تريدون حقا نشوب حرب الفوكلاند قرب سواحلكم؟ الأحاديث عن سفن حربية قد تثلج صدور أصحاب الأفكار الشوفينية على كلتا ضفتي بحر المانش، لكنها لن تساعد على التوصل إلى اتفاق".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يصر على حرية وصول سفن صيده إلى مياه بريطانيا، في الوقت الذي تعتزم لندن جعل هذه المنطقة البحرية خالصة لها.

ويبقى الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول صيد السمك خلافا جوهريا يعرقل توقيع اتفاق خروج لندن النهائي من التكتل.

المصدر: نوفوستي

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