 
مباشر

مصدر قضائي: توجيه تهمة "الإرهاب" لمنفذي الهجوم على "شارلي إبدو"

أخبار العالم

مصدر قضائي: توجيه تهمة
Reuters CHARLES PLATIAU
شخص يحمل العلم الفرنسي وبجانيه رجال شرطة في بارس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pe5s

أفاد موقع "كوريه بيكارد" الفرنسي بأنه تم توجيه تهمة "الانتماء للإرهاب" لأحد الموقوفين الباكستانيين الذين تم القبض عليهم مؤخرا للاشتباه باتصالهم مع منفذ هجوم "شارلي إبدو".

إقرأ المزيد
مصر.. دار الإفتاء تحذر من رسالة
مصر.. دار الإفتاء تحذر من رسالة "داعش" الأخيرة

وأشار الموقع إلى أنه تم اعتقال اثنين من الموقفين الباكستانيين الأربعة في مدينة جيروند، التي تقع بالجنوب الغربي لفرنسا واعتقال الثالث في مدينة في كاين بشمال البلاد، في حين تم القبض على الأخير في منطقة باريس.

وقال أحد المصادر وفقا للموقع: "إنهم يشاركونه أيديولوجيتيه، وأعرب أحدهم عن كراهيته لفرنسا قبل أيام قليلة من الهجوم".

ووقعت جريمة الطعن المذكورة، في سبتمبر، وخلالها أصيب صحفيان قرب المقر القديم لمجلة "شارلي إبدو"، التي تعرضت قبل خمس سنوات، لهجوم من قبل متطرفين قتل خلاله 12 شخصا.

والمشتبه به الرئيسي في الهجوم، كان شابا من باكستان في الثامنة عشرة من عمره، واعتقلته الشرطة بعد فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم.

المصدر: "Courrier Picard"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا