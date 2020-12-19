مصدر قضائي: توجيه تهمة "الإرهاب" لمنفذي الهجوم على "شارلي إبدو"

أفاد موقع "كوريه بيكارد" الفرنسي بأنه تم توجيه تهمة "الانتماء للإرهاب" لأحد الموقوفين الباكستانيين الذين تم القبض عليهم مؤخرا للاشتباه باتصالهم مع منفذ هجوم "شارلي إبدو".

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وأشار الموقع إلى أنه تم اعتقال اثنين من الموقفين الباكستانيين الأربعة في مدينة جيروند، التي تقع بالجنوب الغربي لفرنسا واعتقال الثالث في مدينة في كاين بشمال البلاد، في حين تم القبض على الأخير في منطقة باريس.

وقال أحد المصادر وفقا للموقع: "إنهم يشاركونه أيديولوجيتيه، وأعرب أحدهم عن كراهيته لفرنسا قبل أيام قليلة من الهجوم".

ووقعت جريمة الطعن المذكورة، في سبتمبر، وخلالها أصيب صحفيان قرب المقر القديم لمجلة "شارلي إبدو"، التي تعرضت قبل خمس سنوات، لهجوم من قبل متطرفين قتل خلاله 12 شخصا.

والمشتبه به الرئيسي في الهجوم، كان شابا من باكستان في الثامنة عشرة من عمره، واعتقلته الشرطة بعد فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم.

المصدر: "Courrier Picard"