"سبوتنيك V" الروسي يهنئ "موديرنا" الأمريكي

هنأ حساب لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية باعتماد لقاحها رسميا في الولايات المتحدة.

وهنأ حساب "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) اليوم السبت الشركة الأمريكية بمصادقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام لقاحها بشكل طارئ في تطعيم مواطني الولايات المتحدة ضد الفيروس التاجي، مضيفا: "العالم في حاجة إلى محفظة من اللقاحات الآمنة والفعالة لمكافحة كوفيد-19".

Congratulation to Moderna @moderna_tx on receiving the FDA authorization. The world needs a portfolio of safe and effective vaccines to fight #COVID19. https://t.co/Thl8F3UK84 — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 19, 2020

وأصبح لقاح "موديرنا" ثاني لقاح ضد الفيروس التاجي تعتمده الحكومة الأمريكية، بعد اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT