بنما.. إجراءات صحية جديدة والتسوق "حسب الجنس"

أكد وزير الصحة البنمي، لويس سوكريه، أمس الجمعة، أن بلاده ستعيد هذا الأسبوع فرض إجراءات صحية تلزم الرجال والنساء بالتسوق في أيام مختلفة، خلال موسم الاحتفالات بالعام الجديد.

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ويأتي هذا القرار في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد ارتفاع معدلات الإصابة بهذا الفيروس بالبلاد.

وأشار سوكريه خلال بيان متلفز إلى أنه "اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وعملا على التقليل من التنقل، سيكون التسوق على أساس الجنس".

كما سيفرض حجر صحي كامل على الجنسين في عيد الميلاد ويوم رأس السنة.

جدير بالذكر أن السلطات الصحية في بنما سجلت الخميس الماضي، 3348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة بسبب هذا الفيروس، في زيادة يومية قياسية لأعداد الإصابات والوفيات.

وكانت السلطات في بنما قد فرضت في يونيو الماضي، قيودا صحية مشابهة للإجراءات الصحية الجديدة، في أكثر المناطق تضررا من الوباء.

المصدر: رويترز