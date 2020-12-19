بينس: "التهديدات الروسية والصينية" للولايات المتحدة في الفضاء تتزايد

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إن التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة في الفضاء الخارجي، "تتزايد من جانب روسيا والصين".

وأضاف خلال حفل في البيت الأبيض أمس بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس القوة الفضائية الأمريكية: "في الواقع، تواجه الولايات المتحدة تهديدات جديدة في الفضاء من دول مثل الصين وروسيا. وهذه التهديدات آخذة في الازدياد".

وتابع بينس القول: "تم تذكيرنا بذلك خلال هذا الأسبوع عندما أطلقت روسيا صاروخا آخر مضادا للأقمار الصناعية".

وشدد بينس على أن، الولايات المتحدة "تسعى جاهدة من أجل السلام بواسطة القوة".

بالإضافة إلى ذلك، أعلن نائب الرئيس الأمريكي، أنه سيطلق لاحقا رسميا على أفراد القوة الفضائية، اسم "الحراس" (على غرار، الجنود في القوات البرية أو البحارة في القوات البحرية).

وأثار هذا القرار، العديد من التعليقات الساخرة والنكات، لوجود تشابه مع الفيلم الخيالي الكوميدي الأمريكي "حراس المجرة".

المصدر: تاس