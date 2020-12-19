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مسؤول صحي صيني: بكين ستحصن "الفئات الأساسية" ضد كورونا خلال الشتاء والربيع

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مسؤول صحي صيني: بكين ستحصن
Reuters STRINGER
عامل طبي يأخذ عينة من رجل لفحص فيروس في تيانجين بالصين
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كشف مسؤول صحي صيني كبير لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، أن بلاده ستسعى إلى تلقيح كل "الفئات الأساسية" ضد فيروس كورونا، خلال فصلي الشتاء والربيع.

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وتشمل الفئات الأساسية التي سيتم تلقيحها ضد فيروس كورونا، عمال قطاع التوريد المرتبط بأجهزة التبريد، والجمارك، والرعاية الصحية، والأسواق، والنقل العام.

كما أشار تسنغ يي شين، مدير مجموعة العمل المكلفة بتطوير لقاحات للوقاية من فيروس ضد كورونا، إلى أن "الصين ستستخدم برنامج اللقاح، لبناء مجموعة حماية ستقدم مناعة نشطة للمجتمع".

المصدر: "رويترز"

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