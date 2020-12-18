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نائب أردوغان: عاجلا أم آجلا سنلقن من يمارسون القرصنة في المتوسط درسا

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نائب أردوغان: عاجلا أم آجلا سنلقن من يمارسون القرصنة في المتوسط درسا
AFP Marco BERTORELLO
فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شدد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده "لا تخشى العقوبات"، مؤكدا أن "زمن الرضوخ قد ولى".

جاء ذلك خلال كلمة في جلسة للبرلمان التركي يوم الجمعة، خصصت لمناقشة الميزانية.

وأضاف أوقطاي أن "أي دولة تسعى إلى تهميش تركيا سيتقلص نطاق تحركاتها في المنطقة"، لافتا إلى أن بلاده "ستلقن الذين يمارسون القرصنة في المتوسط درسا، سواء كان ذلك عاجلا أم آجلا".

وكان أوقطاي أعرب في وقت سابق من اليوم عن ثقته بتجاوز الخلافات بين الولايات المتحدة وتركيا عبر إجراء دبلوماسية نشطة بينهما، لتكون العلاقات الثنائية "المتجذرة" هي الرابح في نهاية المطاف.

والإثنين، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة "إس 400" الدفاعية من روسيا.

المصدر: "الأناضول"

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