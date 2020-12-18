متحدث: ترامب لا يزال على استعداد لأخذ لقاح كورونا

قال المتحدث باسم البيت الأبيض برايان مورغينسترن اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال على استعداد لأخذ لقاح معتمد حديثا للوقاية من كوفيد-19.

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وأضاف أن ترامب سيقدم على هذه الخطوة "عندما يحين الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي أصيب بالفعل بالفيروس وتعافى منه.

يذكر أن نائب ترامب، مايك بينس، أخذ اللقاح المضاد لكورونا اليوم الجمعة.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي قال يوم الثلاثاء، إنه يجب تطعيم الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن ضد فيروس كورونا "في أقرب وقت ممكن".

المصدر: "رويترز" + RT