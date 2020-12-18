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تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية

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تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية
AFP Ozan KOSE
تدابير احترازية ضد كورونا في تركيا
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أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة أن الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا في تركيا سجلت رقما قياسيا وبلغت 246 خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت تركيا خلال نفس الفترة 26410 إصابات بالفيروس بما يشمل الحالات التي لم تظهر عليها أعراض.

وكانت تركيا على مدى أربعة أشهر تسجل فقط حالات الإصابة اليومية التي تظهر عليها الأعراض لكنها بدأت منذ 25 نوفمبر بتسجيل كل الحالات.

وأظهرت بيانات الوزارة أن تركيا سجلت مليونا و982090 إصابة منذ ظهور الوباء في مارس.

المصدر: "رويترز"

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