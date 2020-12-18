مصدر: اعتقال أربعة على خلفية هجوم بسكين بباريس في سبتمبر

قال مصدر قضائي فرنسي، إنه تم اعتقال أشخاص في فرنسا، في إطار تحقيق في هجوم بسكين وقع في العاصمة الفرنسية باريس في 25 سبتمبر.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" اليومية، اليوم الجمعة أن المعتقلين الأربعة، من أصل باكستاني، يعتقد أنهم شجعوا المهاجم على تنفيذ جريمته.

والمشتبه به الرئيسي في الهجوم، كان شابا من باكستان في الثامنة عشرة من عمره، واعتقلته الشرطة بعد فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم.



وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "رويترز"، أن أحد المحتجزين الذي يواجه اتهاما متعلقا بالإرهاب، ووضع رهن الاعتقال في منطقة جيروند في جنوب غرب البلاد.



ووقعت جريمة الطعن المذكورة، في سبتمبر. وخلالها أصيب صحفيان قرب المقر القديم لمجلة "شارلي إبدو"، التي تعرضت قبل خمس سنوات، لهجوم من قبل متطرفين قتل خلاله 12 شخصا.

المصدر: رويترز





