الصحة العالمية: الدول المشاركة في آلية "كوفاكس" ستحصل على لقاح كورونا في 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول المشاركة في آلية "كوفاكس" الدولية لتوزيع اللقاحات، ستحصل على لقاحات مضادة لفيروس كورونا في النصف الأول من عام 2021.

وجاء في بيان للمنظمة، اليوم الجمعة، أن التوريدات الأولى ستبدأ في الربع الأول من عام 2021، تبعا لموافقة السلطات ومدى استعداد الدول لتلقي التوريدات.

يذكر أن آلية "كوفاكس" الدولية، التي تشمل 190 دولة، عقدت اتفاقات مع مختلف الشركات لتوريد ما يزيد على ملياري جرعة من اللقاحات، ومن بينها 170 مليون جرعة من لقاح شركة AstraZeneca البريطانية السويدية و500 مليون جرعة من لقاح شركة Johnson & Johnson الأمريكية.

إقرأ المزيد

وتهدف "كوفاكس" إلى "توفير ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة، التي ستحصل على موافقة السلطات والترخيص من منظمة الصحة العالمية مع نهاية عام 2021".

ومن المقرر توزيع اللقاحات على الدول "بشكل متناسب وفقا لعدد سكانها".

المصدر: إنترفاكس