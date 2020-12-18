الأمم المتحدة: "السفن غير المرصودة" سبب انخفاض الأعداد المسجلة لوفيات المهاجرين

قال مسؤولون في وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن عدد الوفيات على طرق الهجرة انخفض هذا العام بسبب الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا وما يسمى بـ"السفن الغارقة غير المرصودة".

إقرأ المزيد

وكشف تقرير "المهاجرين المفقودين" الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة أن هناك 3174 وفاة مسجلة هذا العام، نزولا من 5327 عام 2019.

وقالت المنظمة: "تراجع الوفيات المسجلة للمهاجرين ليس بالضرورة مؤشرا على أن العدد تراجع بالفعل في 2020، لأن كوفيد-19 يمثل أيضا تحديا لقدرتنا على جمع البيانات حول الوفيات التي تحدث خلال الهجرة وعلى مراقبة طرق محددة".

وبشكل محدد، لا تتضمن البيانات خسائر ما لا يقل عن 15 واقعة لما يسمى "بالسفن الغارقة غير المرصودة" في البحر المتوسط، وهي حوادث لا يمكن التأكد منها لعدم إمكانية تحديد مواقع السفن وعدم كفاية المعلومات.

المصدر: "رويترز"