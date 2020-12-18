بعد خروجه من الحجر الصحي.. نتنياهو يبحث مع مسؤول أمريكي "التهديدات الإقليمية" (صورة)

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال، مارك ميلي، التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب و"التهديدات الإقليمية".

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ونشر نتنياهو عبر صفحته في موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أجريت صباح اليوم مؤتمرا مرئيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال ميلي الذي يزور إسرائيل حاليا، والتقيت به بعد خروجي من الحجر الصحي".

وأضاف نتنياهو: "بحثت معه التهديدات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني والتعاون العسكري بين البلدين والفرص التي تكمن حاليا في المنطقة".

أجريت صباح اليوم مؤتمرا مرئيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال ميلي الذي يزور إسرائيل حاليا والتقيت معه بعد خروجي من الحجر الصحي. بحثت معه التهديدات الاقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني والتعاون العسكري بين االبلدين والفرص التي تكمن حاليا في المنطقة. pic.twitter.com/qrXUgLrW0k — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 18, 2020

المصدر: RT