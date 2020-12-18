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بعد خروجه من الحجر الصحي.. نتنياهو يبحث مع مسؤول أمريكي "التهديدات الإقليمية" (صورة)

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بعد خروجه من الحجر الصحي.. نتنياهو يبحث مع مسؤول أمريكي
Reuters
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بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال، مارك ميلي، التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب و"التهديدات الإقليمية".

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ونشر نتنياهو عبر صفحته في موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أجريت صباح اليوم مؤتمرا مرئيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال ميلي الذي يزور إسرائيل حاليا، والتقيت به بعد خروجي من الحجر الصحي".

وأضاف نتنياهو: "بحثت معه التهديدات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني والتعاون العسكري بين البلدين والفرص التي تكمن حاليا في المنطقة".

المصدر: RT

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