مقتل الحاكم السابق لولاية "خاليسكو" المكسيكية

أعلن رئيس ولاية "خاليسكو" المكسيكية إنريكي ألفارو، أن الحاكم السابق للولاية، أريستوتيليس ساندوفال، لقي مصرعه في منتجع بويرتو فالارتا.

وكتب ألفارو عبر "تويتر": "لقد أبلغت بألم عميق بأن الحاكم السابق لولايتنا، أريستوتيليس ساندوفال، وقع ضحية هجوم مباشر في بويرتو فالارتا منذ بعض الوقت".

وأضاف: "لسوء الحظ، فقد توفي ساندوفال. تعازيي لعائلته في هذه اللحظة الصعبة".

En estos momentos, desde Puerto Vallarta, el Gabinete de Seguridad de Jalisco ofrece un mensaje #EnVivo sobre los lamentables hechos ocurridos que resultaron en el fallecimiento del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval: https://t.co/DKQiuPoSfL — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) December 18, 2020



وأشار ألفارو، إلى أنه أمر مسؤولي أمن الدولة بفتح تحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته، والجهة التي تقف وراء الجريمة.

المصدر: "نوفوستي"