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مقتل الحاكم السابق لولاية "خاليسكو" المكسيكية

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مقتل الحاكم السابق لولاية
Reuters Jose Luis Gonzalez
الأمن المكسيكي - أرشيف
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أعلن رئيس ولاية "خاليسكو" المكسيكية إنريكي ألفارو، أن الحاكم السابق للولاية، أريستوتيليس ساندوفال، لقي مصرعه في منتجع بويرتو فالارتا.

وكتب ألفارو عبر "تويتر": "لقد أبلغت بألم عميق بأن الحاكم السابق لولايتنا، أريستوتيليس ساندوفال، وقع ضحية هجوم مباشر في بويرتو فالارتا منذ بعض الوقت".

وأضاف: "لسوء الحظ، فقد توفي ساندوفال. تعازيي لعائلته في هذه اللحظة الصعبة".


وأشار ألفارو، إلى أنه أمر مسؤولي أمن الدولة بفتح تحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته، والجهة التي تقف وراء الجريمة.

المصدر: "نوفوستي"

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