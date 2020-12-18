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فرنسا.. تغريم بلدية باريس بسبب "توظيف الكثير من النساء" في مناصب قيادية

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فرنسا.. تغريم بلدية باريس بسبب
Reuters ata
رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو
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أفادت صحيفة "لاديبيش" الفرنسية بأن وزارة الخدمة المدنية فرضت غرامة قدرها 90 ألف يورو على مكتب بلدية باريس بسبب تعيين عدد كبير جدا من النساء في مناصب قيادية.

وأوضحت الصحيفة أن البلدية عينت 11 امرأة في مناصب كبيرة مقابل 5 رجال فقط، ما يخالف قانون 2012 الذي بموجبه يجب ألا تتجاوز نسبة القادة من نفس الجنس 60٪.

وأعربت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو عن غضبها من القرار، قائلة إنها ستدفع الغرامة بنفسها رفقة مساعداتها.

المصدر: La Depeche

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