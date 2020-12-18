فرنسا.. تغريم بلدية باريس بسبب "توظيف الكثير من النساء" في مناصب قيادية

أفادت صحيفة "لاديبيش" الفرنسية بأن وزارة الخدمة المدنية فرضت غرامة قدرها 90 ألف يورو على مكتب بلدية باريس بسبب تعيين عدد كبير جدا من النساء في مناصب قيادية.

وأوضحت الصحيفة أن البلدية عينت 11 امرأة في مناصب كبيرة مقابل 5 رجال فقط، ما يخالف قانون 2012 الذي بموجبه يجب ألا تتجاوز نسبة القادة من نفس الجنس 60٪.

وأعربت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو عن غضبها من القرار، قائلة إنها ستدفع الغرامة بنفسها رفقة مساعداتها.

11 femmes, 5 hommes... La Ville de Paris a été condamnée à 90.000 euros d'amende parce que trop de femmes directrices ont été nommées.



Avec mes adjointes, les directrices et les présidentes de groupe, nous irons donc porter ce chèque à la Ministre de la Fonction publique. pic.twitter.com/yMDAeH86eS — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 15, 2020

المصدر: La Depeche