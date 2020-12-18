رئيس الوزراء البلجيكي يؤكد عدم إصابته بكورونا

أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أنه غير مصاب بكورونا، بعد أن اضطر عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين إلى دخول الحجر الصحي، إثر إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالفيروس.

ومن بين المسؤولين الذين دخلوا الحجر الصحي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوشتا.

كما دخل الحجر الصحي أيضا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا (70 عاما)، وقد صافح ماكرون الاثنين الماضي، ما وصفه قصر الإليزيه لاحقا بـ "الخطأ المؤسف".

وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش، اليوم الجمعة، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

في غضون ذلك، أكد مكتب رئيسة الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل خضعت لفحص كورونا بعد أيام من القمة وجاءت نتائجه سلبية.

المصدر: RT + "نوفوستي"