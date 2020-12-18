بلجيكا تؤكد استعدادها لبدء حملة التلقيح ضد كورونا بحلول نهاية ديسمبر

أعلن وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندبروك، استعداد بلاده لبدء حملة تلقيح السكان ضد فيروس كورونا المستجد، بحلول نهاية شهر ديسمبر الحالي.

وينتظر البلجيكيون اليوم قرارات جديدة من اللجنة الاستشارية فيما يتعلق بالتدابير التي ستتبعها البلاد في الأيام المقبلة، وفي ظل الزيادة المتسارعة في عدد الاصابات بكورونا، وسط توقعات بتشديد الإجراءات للحد من انتشار الفيروس.

واقترح خبراء الفيروسات إغلاق المدارس في البلاد حتى نهاية يناير 2021.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بلجيكا بلغ 618204، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 18371.

المصدر: RT + "وورلد ميتر"