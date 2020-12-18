تركيا تدين اعتقال اليونان لأحد موظفي قنصليتها في جزيرة رودس بمزاعم تجسس

دانت وزارة الخارجية التركية اعتقال السلطات اليونانية أحد موظفي القنصلية العامة التركية في جزيرة رودس، في إطار تحقيقات تتعلق بمزاعم تجسس بسبب التقاطه صورا لسفن يونانية.

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وكانت وسائل إعلام يونانية أفادت باعتقال شخصين في جزيرة رودس بتهمة التجسس لصالح تركيا، ومخالفة قانون الإجراءات الأمنية في المواقع الدفاعية.

وذكر موقع Greek City Times أن أحد المتهمين كان يعمل على متن سفينة ركاب تبحر بين رودس وجزيرة كاستيلوريزو الواقعة قرب سواحل تركيا، فيما يعمل الثاني في مؤسسة قنصلية في رودس (ويرجح أنها تركية).

ويعتقد أن هذين الشخصين كانا يصوران سفنا حربية ومواقع عسكرية للجيش اليوناني ويسلمان اللقطات إلى موظف في القنصلية التركية بحسب الموقع.

المصدر: "الأناضول"+ Greek City Times