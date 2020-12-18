اشتباكات بين أنصار رجل دين إندونيسي متشدد والشرطة في جاكرتا

اشتبك أنصار رجل الدين الإندونيسي رزق شهاب مع الشرطة أثناء مظاهرة في جاكرتا اليوم الجمعة، بعدما طالبوا بإطلاق سراح زعيمهم الروحي الذي تحتجزه الشرطة.

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ووقعت الاشتباكات بعد تجمع المئات من المحتجين في العاصمة الإندونيسية، وإبلاغ الشرطة لهم بأن التجمعات الكبيرة محظورة بسبب جائحة كورونا.

ونشرت الشرطة آلاف الأفراد في شوارع جاكرتا لحماية الاحتجاج وطلبت الخضوع لفحص سريع يثبت خلو المتظاهرين من مرض كوفيد-19 للراغبين في دخول العاصمة في محاولة لإثناء بعض أنصار رجل الدين عن المشاركة.

وألقت الشرطة القبض على شهاب، زعيم الجبهة الدفاعية الإسلامية المثير للجدل، في مطلع الأسبوع لاتهامه بانتهاك بروتوكولات مكافحة كورونا عقب عودته في الآونة الأخيرة إلى إندونيسيا، بعد ثلاثة أعوام قضاها في السعودية، وكان في استقباله لدى عودته الآلاف من أنصاره.

كما جاءت دعوات المطالبة بإطلاق سراحه بعد مقتل ستة من حراسه بالرصاص في اشتباك مع الشرطة على أحد الطرق السريعة.

المصدر: رويترز