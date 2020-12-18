إيران تسجل 7121 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7.121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و178 وفاة جديدة في البلاد، من جراء هذا الوباء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في إيران إلى مليون و145.651 شخصا، أما الوفيات فبلغت 53.273 حالة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 865.474 شخصا، مضيفة أن 5.627 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وقالت وزارة الصحة إن 6 ملايين و 944 ألفا و462 شخصا خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.

المصدر: RT