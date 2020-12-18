استطلاع يظهر رأي الشباب في الشرطة الفرنسية

أكدت نتائج استطلاع في أوساط الشباب بفرنسا أن 50 بالمائة منهم لا يثقون في الشرطة و79 بالمائة مقتنعون بأن عنف الشرطة حقيقة واقعية، كما يعتقد 48 بالمائة بأن "الشرطة الفرنسية عنصرية".

وأضاف الاستطلاع، الذي قامت به كل من "موا جون 20 مينوت" (MoiJeune 20 Minutes) و"أوبينيون وي" (OpinionWay) ونشر اليوم الجمعة، أن 90 بالمائة من الشباب المستجوب في إطار هذا الاستطلاع، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و30 عاما، يساندون تطبيق إصلاحات داخل جهاز "شرطة الشرطة" الفرنسي (IGPN).

تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير الذي يتعرض لانتقادات متزايدة بشأن إدارته لمشكلة عنف الشرطة إزاء المواطنين المثيرة للجدل.

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المصدر: صحيفة "Le Figaro" الفرنسية