صحيفة: تطعيم 50 مليون شخص في الصين ضد كورونا مع حلول فبراير

قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، إن السلطات الطبية في الصين، تخطط لتطعيم ما لا يقل عن 50 مليون شخص بلقاحات ضد كوفيد-19، قبل حلول أواسط فبراير المقبل.

وخلال ذلك ستستخدم السلطات، 100 مليون جرعة من لقاحات (جرعتين لكل شخص) شركتي Sinopharm و Sinovac للصناعات الصيدلانية.

ومن المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم قريبا، ولكن قد تختلف تواريخ البدء حسب هذه المنطقة وتلك. ويجب إعطاء أول 50 مليون جرعة قبل حلول 15 يناير، والباقي بحلول 5 فبراير.

في البداية، سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا لخطر العدوى، ومن بينهم العاملون في قطاع الصحة، وعناصر الشرطة، ورجال الإطفاء، وموظفو الجمارك، وعمال النقل واللوجستيات، والعاملون في دور رعاية المسنين، وموظفو شركات دفن الموتى، وعمال الصرف الصحي والنظافة، وغيرهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطعيم الراغبين في ذلك من بين المسافرين إلى الخارج للعمل أو الدراسة.

المصدر: تاس