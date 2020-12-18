برلين تكتشف إصابات بكورونا في أحد سجونها

قالت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، نقلا عن صحيفة "تاغشبيغل" الألمانية، إن السلطات الصحية في العاصمة برلين اكتشفت 5 إصابات بفيروس كورونا في سجن يحتضن 270 سجينا.

وسارعت السلطات إلى عزلهم مع اتخاذ قرار بفحص كافة المساجين وعمال السجن وإخضاعهم لاختبارات كورونا. ونظرا لكون أحد الموبوئين قد تم نقله إلى سجن آخر، فإن هذا السجن يخضع بدوره منذ الخميس للعزل الصحي مع فحص كافة المساجين ابتداء من الثلاثاء المقبل.



وسجلت ألمانيا أعلى حصيلة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ بداية الوباء حيث بلغت قرابة 34 ألف إصابة جديدة حسب معطيات نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا.

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المصدر: وكالة "نوفوستي" الروسية/وكالة رويترز