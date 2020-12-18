كورونا.. مستشار علمي للحكومة الفرنسية يتنبأ بموعد العودة للحياة الطبيعية في بلاده

قال مستشار علمي كبير للحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن الفرنسيين لن يعودوا على الأرجح للحياة "الطبيعية" قبل خريف 2021.

وقال خبير المناعة جان فرانسوا ديلفريسي، لتلفزيون (بي.إف.إم) "بين أيدينا فيروس يواصل الانتشار بقوة فور خروجنا من الإغلاق الثاني".

وقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، يوم أمس الخميس، تسجيل 18254 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى رقم يومي للإصابات منذ 20 نوفمبر، مع تصاعد منحنى الإصابات مجددا.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا يبلغ 2427316، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 59619.

وبتسجيل فرنسا 2.42 مليون حالة في المجمل، تصبح خامس أكثر دول العالم إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"+ "وورلد ميتر"