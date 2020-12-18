"جونسون أند جونسون" تطلق المرحلة الثالثة لتجارب لقاح كورونا

أطلقت شركة Johnson & Johnson المرحلة الثالثة من التجارب للقاحها المضاد لفيروس كورونا، والذي يجري تطويره من قبل قسم الأدوية في الشركة "Janssen ".

وقالت الشركة في بيان إنه تم الآن تسجيل تجربة المرحلة الـ 3 واسعة النطاق والمحورية ومتعددة البلدان للقاح التجريبي "Janssen COVID-19"، وتم تسجيل حوالي 45000 مشارك لتجربة اللقاح المكون من جرعة واحدة، متوقعة الوصول إلى نتائج أولية بحلول أواخر يناير.

وذكرت الشركة أنها تخطط لتقديم طلب ترخيص استخدام إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في فبراير إذا كانت البيانات الواردة من الدراسة آمنة وفعالة.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن تخفيضات في التسجيل في تجربة اللقاح من خطتها الأصلية البالغة 60 ألفا، حيث من المفترض أن تؤدي المعدلات المرتفعة للإصابة بالفيروس وسط تفشي الوباء إلى توليد البيانات التي تحتاجها مع عدد أقل من المشاركين في الدراسة.

المصدر: "رويترز"