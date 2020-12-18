"فايزر" تقدم طلبا للحصول على موافقة اليابان على لقاحها

قالت شركة "فايزر" لصناعة الأدوية، إنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة في اليابان على لقاحها المضاد لفيروس كورونا الذي تتم إدارته بالفعل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وذكرت "فايزر" في بيان أنها قدمت الطلب إلى وزارة الصحة اليابانية، إلى جانب تقديم معلومات عن الاختبارات التي أجرتها حتى الآن.

ونقلت صحيفة "جيجي نيوز" عن وزير الصحة نوريهيسا تامورا قوله إنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الموافقة على اللقاح بعد أن تفحص السلطات البيانات.

وقالت اليابان إنها تريد تطعيم جميع سكانها في النصف الأول من عام 2021، على الرغم من أن وزير الصحة قال إن الحصول على اللقاح أم لا هو قرار فردي.

المصدر: "رويترز"