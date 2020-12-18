تقارير: آلاف اللاجئين في الجزر اليونانية يعانون من أزمات نفسية

أظهر تقرير جديد صادر عن لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) كيف أدت سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة في الصحة العقلية لآلاف طالبي اللجوء المحاصرين في الجزر اليونانية.

وأكدت البيانات الجديدة الصادرة عن برنامج الصحة العقلية التابع للجنة الإنقاذ الدولية في جزر ليسفوس وساموس وخيوس، الأعداد المقلقة للأشخاص الذين يعانون من الأفكار الانتحارية والاكتئاب منذ عام 2018، مشيرة إلى أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص قد فكر في الانتحار وواحدا من كل خمسة حاول ذلك، إما قبل الوصول إلى اليونان أو خلال فترة عيشهم في الجزر.

ولفتت إلى أن أسباب أزمة الصحة النفسية هذه واضحة، فبعد خمس سنوات من إنشاء مراكز الاستقبال مثل مخيم موريا في ليسفوس، لا يزال ما يقرب من 15000 شخص عالقين في اليونان في ظروف معيشية غير إنسانية وخطيرة في كثير من الأحيان، دون الحصول على ما يكفي من المياه أو الصرف الصحي أو المأوى أو الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية أو التعليم أو مساعدة قانونية.

وذكرت اللجنة أنه منذ ظهور فيروس كورونا وفي أعقاب الإغلاق الأول في مارس، شهدت لجنة الإنقاذ ارتفاعا بنسبة 71٪ في عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض ذهانية، فيما ارتفعت نسبة من يفكرون بإيذاء أنفسهم إلى 66٪.

المصدر: لجنة الإنقاذ الدولية