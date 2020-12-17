 
مباشر

قوات حفظ السلام الروسية تسلم جثث 9 عسكريين أرمن لقوات "قره باغ"

أخبار العالم

قوات حفظ السلام الروسية تسلم جثث 9 عسكريين أرمن لقوات
Sputnik VALERY MELNIKOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pduk

أعلن جيش "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها أن قوات حفظ السلام الروسية سلمته جثث 9 عسكريين أرمن.

وأشار المكتب الصحفي لجيش "قره باغ" إلى أن الجثث تم العثور عليها في منطقة غادروت بالقرب من بلدتي خين تاغر وختسابرد، وأن ملابسات مقتل هؤلاء الجنود لا تزال مجهولة.

إقرأ المزيد
رئيس
رئيس "قره باغ" يؤكد أسر عشرات العسكريين الأرمن مؤخرا جراء اشتباك مع القوات الأذربيجانية

وشهدت هذه المنطقة انتهاكا لنظام وقف الأعمال القتالية يوم 11 ديسمبر، حيث تبادل الجانبان الأرمني والأذربيجاني الاتهامات بالهجوم. وتمكنت قوات حفظ السلام الروسية من السيطرة على الموقف ومنع وقوع تصعيد.

كما ذكرت وزارة الدفاع في "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها في وقت سابق، أنه تم فقدان 73 عسكريا أرمنيا بالقرب من بلدتي خين تاغر وختسابرد.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا