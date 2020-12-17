"بوليتيكو": واشنطن تمتلك أدلة على اختراق قراصنة شبكاتها النووية

أفاد موقع "بوليتيكو" يوم الخميس بأن الولايات المتحدة تمتلك أدلة على قيام متسللين باختراق شبكاتها النووية.

ونقل الموقع عن مسؤولين مطلعين بشكل مباشر أن هذه الأدلة بحوزة وزارة الطاقة الأمريكية وإدارة الأمن النووي الوطنية، التي تدير مخزون الأسلحة النووية في البلاد.

وأضاف أن هذا الاختراق جزء من حملة إلكترونية ضخمة استهدفت الولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعهد يوم الخميس باتخاذ إجراءات سريعة تجاه منفذي الهجمات السيبرانية ضد الحكومة الأمريكية بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ألقت على روسيا باللوم في اختراق مؤسسات حكومية أمريكية منها وزارتي الخزانة والتجارة، كما اتهمت مجددا موسكو بشن هجوم سيبراني على وزارة الأمن الداخلي.

في المقابل، علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أنباء عن هجمات إلكترونية على وزارة الخزانة الأمريكية، قائلا إن واشنطن تجاهلت اقتراحاتها بالتعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية.

ووصفت السفارة الروسية لدى واشنطن هذه الاتهامات بـ "العارية من الأساس".

المصدر: "رويترز" + RT