البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وبحثا حل الخلاف الخليجي

أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحثا مسائل الأمن الإقليمي وحل الأزمة الخليجية.

وأشار البيان، إلى أن "ترامب شكر الملك سلمان على قيادته وأعرب عن تفاؤله تجاه حل الأزمة بين دول الخليج".

#خادم_الحرمين_الشريفين يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي، ويستعرض معه العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.



، pic.twitter.com/u9MjO106rw — عاجل (@ajlnews) December 17, 2020

وأفادت مصادر مطلعة، في وقت سابق من الشهر، أن القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي تأجلت إلى يناير، في الوقت الذي تعمل فيه أطراف خلاف مرير، أدى إلى مقاطعة قطر، من أجل الإعلان عن اتفاق ملموس.

وتتهم السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطر بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف للنيل من سيادتها.

وهناك 13 مطلبا من الدوحة تتراوح من إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة تركية إلى قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

وشهد الخلاف، الذي دفع السعودية وحلفاءها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في منتصف عام 2017، تحركا مع إعلان الرياض في وقت سابق من الشهر أن التوصل إلى حل نهائي بات في المتناول.

المصدر: RT + "رويترز"